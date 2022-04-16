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16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İzmirli hanımlar Bediüzzaman’ı yâd etti

16 Nisan 2022, Cumartesi 15:53
İzmir’deki Yeni Asya Hanım Okuyucuları, Üstad Bediüzzaman’ı anmak için bir program düzenlediler. Zoom üzerinden gerçekleştirilen programa çok sayıda dinleyici katıldı.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin vefatının 62. Sene-i devriyesinde, zoom üzerinden yurtiçi ve yurtdışına yapılan program İzmir’deki genç hanımların sunumu ile gerçekleştirildi. Rabia Saka ve Günnur Mermer’in Bediüzzaman Hazretlerinin iman hizmetinde çektiği sıkıntılar ve mukabilindeki kahramanlıkları anlattığı panelde; Elif Göçmenler ve Şule İşler, Risale-i Nur’un kazandırdığı neticeler konulu seminerleri iki bölüm halinde gerçekleştirildi. Seminerimizin birinci bölümünü sunan Rabia Saka, şöyle konuştu: Üstadın baştan başa, destansı olan bir ömrü var karşımızda. Çocukluğundan itibaren aileden gelen istiğna hasleti, hür yaşama iştiyakı, cesareti, zekası, feragati var. Zorluklar karşısında hak namına mücadelesi, yalnız ve yalnız milletinin huzuru ve selameti için çabalaması... İmanı tehlikeye girmiş bu memleketin başına gelenler karşısında yıkılmadan, yorulmadan çabalamış bir şahsiyettir o” 

‘Dünyamı da feda ettim, ahiretimi de’

Panelist Günnur Mermer ise, Bediüzzaman Hazretlerinin hizmet-i imaniye yolunda çektiği sıkıntılardan bahsederek konuşmasına başladı: Bediüzzaman, “Ben, cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim ahiretimi de. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı” demiştir. Onun ömrü, gönüllerde iman ve Kur’an hakikatlerini yerleştirmek için geçen bir ömür. Harp meydanlarında, mücahidlerin önünde, kılıç elinde, dimdik ayakta, idam sehpasında düşman kumandanını düşündüren, insafa getiren bir kahraman… 

Zübeyir Gündüzalp sadakatin vücut bulmuş hali

Sonraki konuşmacı ise panelist Şule İşler oldu. Şule İşler, sözlerine ‘lahika’larda geçen “İman hizmetinde en lazım iki düstur; ihlası kazanmak ve tesanüdü muhafaza etmektir.” vurgusuyla başladı. Şöyle devam etti, “Üstad Hazretleri ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin düsturlarını şu şekilde anlatmıştır: 1) Amelinizde Rıza-ı İlahi olmalıdır. 2) Kur’an hizmetinde bulunan kardeşlerimizi tenkit etmemek. 3) Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmek. 4) Kardeşlerinizin meziyetlerini, şahıslarınızda tasavvur edip onların şerefleriyle iftihar etmek. Panelist Elif Göçmenler, konuşmasına “Sadakat, Nur mesleğinin önemli bir düsturu” diyerek başladı. Ardından şöyle devam etti, “Bediüzzaman Hazretleri; Risale-i Nur, iman-ı tahkiki ve iman-ı tahkikiyle beraber, hüsn-ü hatime ve şirket-i maneviye ile yüzer adam kadar amel-i saliha kazandırmasının bu iki neticenin fiyatı; sarsılmaz bir sadakat ve sebatkarlıktır. Zübeyir Gündüzalp, hayatında ve hizmetinde sadakatin vücut bulmuş halidir. Ona göre sadakat; bulunduğu yerden hiç ayrılmamaktır. Mesleğinde fani olmaktır”  

Etiketler: İzmir, hanımlar, Bediüzzaman
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