Jandarma günde 100 bin maske üretiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde maske üretimine başlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde maske üretimine başlandı.
Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor.
Tek kullanımlık maskelerin üretimi için 3 vardiya halinde 40'ar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, 50'şer paket halinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun hizmetine sunuluyor.
Maskelerin dağıtımı il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler aracılığıyla yapılacak.
AA