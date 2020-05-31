Kabin bagajı kabul edilmeyecek

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG, bugün başlayacak iç hat uçuşlarında uçak içerisine kabin bagajı alınmayacağını hatırlattı.

ISG, bugün başlayacak iç hat uçuşları öncesinde seyahat edecek yolculara yeni dönemle ilgili hatırlatmalarda bulundu. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceği için kabin bagajlarının check-in bagajıyla birlikte teslim edilmesi gerekiyor. Sosyal temasın minimuma indirilmesi için online check-in yapılası öneriliyor. Havalimanına her zamankinden erken gelinmesi tavsiye edilirken, şahsî hijyene, maske kullanımına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi isteniyor.

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