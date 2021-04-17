"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kanal İstanbul, 5 milyon insanı susuz bırakacak

17 Nisan 2021, Cumartesi 20:20
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu üyesi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kanal İstanbul yapıldığında İstanbul’un Avrupa yakasını besleyen suyun yüzde 65’inin devre dışı kalacağını ve 5 milyon insanın suyunun kesileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul üzerinden geçecek 7 köprüden birinin adımının Haziran ayında atılacağını söylemiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte, çalışmaların başladığını ifade etmişti. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda Erdoğan’ın “çılgın projesi” Kanal İstanbul gündeme geldi.

Cumhuriyet’in haberine göre; komisyonda söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kanal İstanbul’un zararlarının da bu komisyonda konuşulması gerektiğini belirterek “Avrupa yakasını besleyen suyun yüzde 65’i kanal yapıldığında devre dışı kalacak. Bu, İstanbul’da 5 milyon insanın suyunun kesilmesi anlamına geliyor” dedi. “Su kıtlığına karşı önlem alacak mıyız” sorusunu yönelten Süllü’ye komisyon başkanı AKP’li Veysel Eroğlu, İstanbul’un 2071 yılına kadar içme suyu sorunu olmayacağını savundu.

Etiketler: Kanal İstanbul
Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    17.4.2021 21:52:50

    Kanal İSTANBUL için kaynak bulanlar salgında insanını ölümden kurtaracak parayı bulamıyor.Hatta BŞİZBİZE YETERİZ diyerek 10 lira verin diye yalvaaar yaakr davrandılar. Kanal İstanbul'u neden ısrarla yapmak istedikleri için M.ÖZHASEKİ'nin sözü aklıma geeldi.İmar işlerinde döndüğü kadar rüşvet başka yerde olmaz demişti. Acaba yine hangi yandaş müteahhitleirni zengin edecekler diye düşünmeden edemiyorum. Büyüklerrin bir sözü aklıma geldi, 'Göz doymayınca,karın doymaz.Bu baylar yedikçe yemektler amma gözlerinin açlığı,v,cdanlarının zayıflığı bunlarda karınları şişsede doymak nedir bilmiyorlar.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

En yakıcı sorun gençlerin işsizliği

Başörtülü kadını haklı buldu

Ukrayna, Rusya'nın kıdemli diplomatını sınır dışı edecek

Datça açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem

'Aşı olmak insanlık görevidir'

Kanal İstanbul, 5 milyon insanı susuz bırakacak

Son 24 saatte 62 bin 606 kişi daha koronavirüse yakalandı

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi

Yoğun bakımdaki genç sayısında artış

İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Şehit Polatkan’ın eşi duâlarla uğurlandı

Bangladeş'te polis, işçilere ateş açtı: 4 ölü

Bakan Varank yerli aşının ilk dozunu vurulacak

Rusya, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı

Türkiye 6 AB programına daha katılmayı değerlendiriyor

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

ABD ve Japonya'dan ortak mesaj: Uygurlar hakkında endişeliyiz

Demokratik rekabeti yok etme hamlesi

Halk salgınla mücadeleye ilişkin ‘bu iş böyle gitmez’ diyor

Aksa’ya dokunmayın!

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kutlular Ağabeyden bir MİT hatırası
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ahmet BATTAL

Z kuşağından AZ kuşağına
Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

Kutlular Ağabey ve Barla
Genel

Demokratik rekabeti yok etme hamlesi
Cevher İLHAN

“Hârika önlemler”in akıbeti
Cenk ÇALIK

Acıkmadan yeme, doymadan kalk
Ali FERŞADOĞLU

Siyaset nasıl “manevî deli” yapar?
Risale-i Nur'dan

Kudsî, ebedî, kârlı bir ticaret
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Kürt seçmen rejimin oyuncağı mı?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.