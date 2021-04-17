Kanal İstanbul, 5 milyon insanı susuz bırakacak

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu üyesi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kanal İstanbul yapıldığında İstanbul’un Avrupa yakasını besleyen suyun yüzde 65’inin devre dışı kalacağını ve 5 milyon insanın suyunun kesileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul üzerinden geçecek 7 köprüden birinin adımının Haziran ayında atılacağını söylemiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte, çalışmaların başladığını ifade etmişti. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda Erdoğan’ın “çılgın projesi” Kanal İstanbul gündeme geldi. Cumhuriyet’in haberine göre; komisyonda söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kanal İstanbul’un zararlarının da bu komisyonda konuşulması gerektiğini belirterek “Avrupa yakasını besleyen suyun yüzde 65’i kanal yapıldığında devre dışı kalacak. Bu, İstanbul’da 5 milyon insanın suyunun kesilmesi anlamına geliyor” dedi. “Su kıtlığına karşı önlem alacak mıyız” sorusunu yönelten Süllü’ye komisyon başkanı AKP’li Veysel Eroğlu, İstanbul’un 2071 yılına kadar içme suyu sorunu olmayacağını savundu.

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