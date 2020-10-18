"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'nda

18 Ekim 2020, Pazar 12:50
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan "Kanuni" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.

Boğazın Ege Denizi yönünden girişinde Bozcaada açıklarında demirleyen 60 bin 316 groston ağırlığındaki gemi, sörvey işlemlerinin ardından Marmara Denizi'ne doğru yeniden yol aldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-9" isimli römorkör tarafından çekilen gemiye sahil güvenlik botları da eşlik ediyor. Römorkörler geçiş sırasında su sıkıp korna çalarak, vatandaşlar da sahilde Türk bayrakları ile gemiyi selamladı. Bu sırada boğaz, çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Kanuni'nin Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra yaklaşık 22 saatte İstanbul'a ulaşacağı öngörülüyor.

Karadeniz'de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni, ilk olarak İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na ulaşacak. İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

Kanuni sondaj gemisi

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan, 227 metre uzunluğunda, 114 metre yüksekliğinde ve 42 metre genişliğindeki gemi, ortalama 8 mil hızla 16 Ekim'de Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına ulaşmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplam vaka sayısı 40 milyonu geçti

    Azerbaycan: Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdük

    HES kodu ile kamp

    Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı!

    İran: BM'nin uyguladığı silah ambargosu kaldırıldı

    KKTC sandık başında... Sonuçların 20.00'de netleşmesi bekleniyor

    Azerbaycan, Ermenistan'ı yalanladı

    Fransa'da sokaklar boşaldı

    İstanbul sağanakla uyandı

    Yine siviller hedefte

    Siyasette güven veren bir birliktelik şart

    Süre azalıyor... Acil tedbir almalıyız

    Bakan Gül’e “hücrede ölüm” soruları

    Dolar milyarderlerine çağrı

    Yoksul sayısı katlanarak artıyor

    Halkın ekmeğiyle oynamayın

    Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçici ateşkes kararı

    Salgının son 24 saati

    Başakşehir ilk galibiyetini Trabzon'da aldı

    'Bugün 1723 yeni hasta tespit edildi'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İhtilâfların sebebi zalim cerbezedir
    Feyzullah ERGÜN

    İlâhî kudretin bir delili: Sarımsak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Patlak var
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tarafsızlık zulüm hesabınadır
    Abdurrahman AYDIN

    Risale-i Nur’ları yazarak çalışmak
    Adnan NACİR

    Müjdeler müjdeler...
    Mehmet KARA

    AYM neden tartışma konusu oldu?
    Davut ŞAHİN

    Muhafazakâr medya mı?
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur’da rüya (5)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.