Kar yağışı barajlara yaradı

İstanbul'da cuma gününden beri etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı artışa geçti. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54,47’ye yükseldi.

İstanbul'da baraj doluluk oranları cuma gününden beri devam eden kar yağışı ile yükselişe geçti.

Kentte kar yağışlarının başladığı cuma günü yüzde 52,84 olan baraj doluluk oranıyüzde 54,47’ye yükseldi. Böylece kar yağışının baraj doluluğuna etkisi 1,63 puan oldu.

Hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.

SON 5 GÜNLÜK DOLULUK ORANI

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da son beş günlük baraj doluluk oranları şöyle:

24.01.2022 pazartesi yüzde 54.11

23.01.2022 pazar yüzde 53.79

22.01.2022 cumartesi yüzde 53.45

21.01.2022 cuma yüzde 52.84

20.01.2022 perşembe yüzde 52.72

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 76.87

Alibeyköy yüzde 33.81

Büyükçekmece yüzde 43.26

Darlık yüzde 52.86

Sazlıdere yüzde 22.59

Elmalı yüzde 73.35

Istrancalar yüzde 75.43

Kazandere yüzde 63.33

Pabuçdere yüzde 59.74

Terkos yüzde 48.46