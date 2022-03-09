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9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi

09 Mart 2022, Çarşamba 13:15
Bazı illerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kars

Kar yağışı, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okullarında eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı belirtildi.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Bayburt

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışı aralıklarla gün boyu devam edeceğinden, kent genelindeki tüm okulların öğleden sonrası için tatil edilmesi kararlaştırıldı.

İl merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine de bu kapsamda ara verildi.

AA

Etiketler: kar yağışı, il, okul, tatil
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