Karadeniz okuyucularımız piknikte buluştu

Doğu Karadeniz Bölgesi erkek ve bayan Yeni Asya okuyucuları 1 Eylül 2024 tarihinde Trabzon Sera Gölü Piknik alanında bir araya geldi.

Programa Trabzon (Ortahisar, Araklı, Beşikdüzü ve Of), Rize (Merkez, Çayeli ve Hemşin), Giresun (Görele ve Eynesil) ve Bayburt’tan okuyucularımız katıldı. Toplantının öğleden önceki bölümünde genel faaliyetler değerlendirilirken öğleden sonraki bölümde il ve ilçelerdeki faaliyetler değerlendirildi. Programa Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demir ve İ. Seyda Durgun da katılarak yapılan faaliyetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdiler.

YK Üyesi Ali Demir risale yayıncılığı ve eğitim faaliyetleri konusundaki çalışmaları anlattı, İ. Seyda Durgun da matbu ve e-gazete aboneliği konusunda yapılabilecek uygulamalardan örnekler verdiler. Okuyucularımız yeni çıkan Kuran Mealinin de çok güzel olduğunu ifade ederek tanıtımı için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Programın son bölümünde yayınlarımız hakkında okuyucularımızın sorularına cevaplar verilerek daha fazla insana ulaşmak için neler yapılabileceği konusunda istişareler yapıldı.

Trabzon - Yeni Asya