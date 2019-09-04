Kartal'da çöken binayla ilgili 16 belediye görevlisi hakkında soruşturma

Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kartal Belediyesi 'nde görevli 16 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal Orhantepe mahallesi, Bankalar caddesi, Sema sokaktaki Yeşilyurt apartmanının 6 Şubat'ta çökmesine ilişkin 3 kişi hakkında açılan davanın ardından, binaya yapılan kaçak katlara ilişkin yapı denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kartal Belediyesi çalışanları hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Kartal Kaymakamlığı'ndan binanın yapı ruhsatının düzenlendiği 1992 yılından, çöktüğü tarihe kadar belediyede imardan sorumlu teknik başkan yardımcısı, imar müdürü, imar ve şehircilik müdürü, mıntıka mühendisi ve mıntıka şefi olarak görev yapan kişiler hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

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