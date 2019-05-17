Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapıldı

Uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 askere olay yerinde müdahale ediliyor.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 2 asker akıntıya kapıldı. Alınan bilgiye göre, Nişancı'nın düştüğü değerlendirilen derede 8'inci günde de arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinden 2'si, akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan 2 asker, arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Askerlere, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor. AA

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