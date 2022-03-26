Kayseri'de maden ocağında göçük meydana geldi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 2 kişinin göçük altında kaldığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığını duyurdu.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
"Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."