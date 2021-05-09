KDK dert kapısı oldu

TBMM’ye bağlı olarak, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Kamu Denetçiliği Kurumu ( Ombudsmanlık-KDK), ekonomik krize giren vatandaşın dert kapısı oldu.

Vatandaş şikâyetlerini ele alarak, altı ay içinde sonuçlandıran ve kurumlara bağlayıcı tavsiye kararı alan KDK’ya, 2020 yılında 90 bin 209 rekor başvuru yapıldı.

KDK tarafından yayınlanan 2020 raporu vatandaşın içine düştüğü ekonomik dar boğaza ilişkin çarpıcı verileri ortaya koydu. Rapora göre, kurulduğu 8 yıllık süreçte toplam 170 bin 744 şikâyet başvurusu yapılan KDK’ya, pandemi sürecinin de etkisiyle sadece 2020 yılında 90 bin 209 başvuru yapıldı. 2020 yılında yapılan başvurular ile 2019 yılında yapılan başvuru sayısı kıyaslandığında ise yaklaşık yüzde 330,22’lik rekor bir artış olduğu gözlendi. KDK’ya yapılan şikâyet başvuruları bankaların vatandaşa kredi musluklarını kapattığı gerçeğini de ortaya koydu. KDK, 2020 yılında toplam 90.209 adet şikâyet başvurusunun, 70.440’ının salgın kapsamında verilen temel destek kredilerine ilişkin başvurular olduğunu belirterek, 19.769’unun ise diğer alanlarda gelen şikâyet başvurularının oluşturduğunu bildirdi.

