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28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kiralık konut fiyatlarında yükseliş sürüyor

28 Mayıs 2022, Cumartesi 19:57
Sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre kira fiyatları artmaya devam ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileri üzerinden hazırlanan “sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü” Mayıs raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı Nisan ayında %182,7 olurken ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 48,5 TL’ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da %140, Ankara’da %133,9, İzmir’de ise %110,8 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 60 TL’ye, Ankara’da 29 TL’ye, İzmir’de ise 38,3 TL’ye yükseldi. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı. İlk kez geçen ay yayınlanan kiralık konut talep göstergesi geçen aya kıyasla %6 düştü. Kiralık konut arzını ölçüldüğü kiralık ilan sayısı ise ülke genelinde, İstanbul’da ve Ankara’da düşerken, İzmir’de yükseldi. 

Yükseliş sürüyor

Ülke genelindeki ortalama kira fiyatlarının yıllık artış oranı Nisan ayında da yükselmeye devam etti. Kira fiyatlarındaki yıllık artış oranı geçen aya göre 59,2 puan yükselerek %182,7 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 17,1 TL olan Türkiye geneli ortalama m2 kira fiyatı 48,5 TL’ye ulaştı. 

Kira krizine 1955’te çıkan yasa çare olur mu?

Kiracıların yaşadığı zorlukların sıklıkla gündeme gelmesinin ardından, yüksek ev kiralarına çözüm bulmak amacıyla 4 bakanlıktan uzmanların bir araya geldiği toplantıda ilk adımlar atıldı. Sputnik’deki habere göre 2021’e göre yüzde 84.2’lik bir artış gösteren emlak piyasası, başta büyük şehirler olmak üzere neredeyse Türkiye’nin tamamının gündem konusu olmaya devam ediyor. Türkiye’nin gündemini meşgul eden emlak krizinin bir benzeri de 1954 senesinde yaşandı. Sorunun çözülmesi için 1 sene boyunca müzakereler yürütülerek, 19 Mayıs 1955’te TBMM’de kabul edilen yasaya göre mevcut dönemden 16 yıl öncesinin kira bedelleri esas alındı. Ayrıca, konutların o yılki normal alım satım değeri üzerinden işlem yapılmasının belediyeler tarafından denetlenmesine de karar verilmişti. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Celal Erdoğdu, “Gelişmiş ekonomilerde yapılmış ve yapılmakta olan bir uygulamayı Türkiye, kira artışları sebebiyle yavaş yavaş getiriyor gibi gözüküyor. Yani başka bir sorunla başka bir sorunu aynı anda çözmeye yönelik önemli bir ilk adım gibi gözüküyor” dedi. 

Haber Merkezi

Etiketler: kiralık konut, fiyat, yükseliş
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