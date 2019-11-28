Kış lastiği kullanımı denetlenecek

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 valiliğe gönderilen kış aylarında trafikte alınacak tedbirlerle ilgili genelgeyle kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlarda kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığı’nın “Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri”ne ilişkin genelgesinde, kış mevsimindeki aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların, fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu ve buna bağlı olarak trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilerek, alınması gereken tedbirler sıralandı. Buna göre, illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanlığında, trafikle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin (UKOME, il, ilçe trafik komisyonu üyeleri ve bu komisyonların gerekli gördüğü halde çağıracağı kuruluş temsilcileri) katılımıyla toplantılar düzenlenecek. AA

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