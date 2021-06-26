Kitaplara da karantina

Bursa Nilüfer’deki kütüphanelerdeki kitaplar korona tedbiri olarak okuyucular tarafından teslim edildikten sonra 72 saat karantinaya alınıyor.

Koronavirüsü sebebiyle bir süredir kapalı olan kütüphaneler, yayımlanan genelgenin ardından tekrar faaliyetlerine başladı. Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki kütüphanelerde, Covid-19’un el temasıyla bulaşmaması için, okunduktan sonra iade edilen kitaplar karantinaya alınıyor. Bu kitaplar, özel bir bölümde en az 72 saat bekletildikten sonra, isteyen bir başka okuyucuya veriliyor. Duvar’daki habere göre ilçedeki kütüphanelerde şu ana kadar 47 bin 480 kitabın karantinaya alındığı bildirildi.

3 gün boyunca bekletiliyor

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala şu bilgileri verdi: “Pandemi sürecinde dünyadaki uygulamaları takip ederek bazı çalışmalar yürüttük. Dünyada neler yapıldığına baktık. Farklı ülkelerde farklı çalışmalar yapılmıştı. Biz de Dünya Kütüphaneler Birliği yayınlarını da takip ederek bu sürece tüm kütüphaneleri kapatarak başladık. Sonrasında geçen yılın Haziran ayında açıldık. Ama bu süreçte ödünç iade işlemlerimiz devam etti. O zamanlarda özellikle el temasından bu virüsün geçtiği düşünülüyordu ve 72 saat kâğıt üzerinde kaldığı söylendi. Biz de kitap karantinası denilen sistemi o günden bugüne sürdürmekteyiz. Alınan kitaplar 3 gün boyunca bekletiliyor, daha sonra okuyucuyla buluşturuluyor. Dijital üyeliklerimiz ve dijital kitap çalışmalarımız arttı. Ayrıca, kitaplar ayda ödünç verilmeye başlandı. 4 kitap gibi bir sayı daha yükseltildi. Bu da okurlarımızı rahatlattı. Kademeli geçiş sürecindeyiz. Biz de Temmuz ayından sonra çalışmalarımızı farklılaştırarak sürdüreceğiz” dedi.