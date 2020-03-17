Kızılay’dan yaşlı ve kronik hastalara market alışverişi

Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market alışverişlerini yapıyor.

Türkiye geneline yayılmış şubeleriyle sosyal yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Kızılay, koronavirüs konusunda da bir yandan bilgilendirme yaparken bir yandan da farklı bir çalışmaya daha imza atarak yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market ihtiyaçlarını gideriyor. Kızılay şubeleri kendi sorumluluk alanları içerisindeki muhtarlarla koordineli olarak yaptığı çalışmada öğrendikleri, evden çıkması riskli olan vatandaşları arayarak varsa ihtiyaçlarını öğreniyor. Böylece Genç Kızılay gönüllüleri, kadın kolları veya şube çalışanları market alışverişi için yardım talep eden vatandaşın alışverişini yaparak evine götürüyor ve hijyen kuralları çerçevesinde kendisine teslim ediyor. AA

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