"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

KKTC’de seçim var

09 Ekim 2020, Cuma
KKTC’de pazar günü düzenlenecek seçimlerde, muhafazakârlığa ve baskıcı yönelimlere direnen özerklik cephesiyle, su boruları ve iş makineleriyle oy arayışında olan Ankara destekli Ersin Tatar cephesi karşı karşıya gelecek.

“Biz dün (önceki gün) Türkiye ve Kıbrıs Türk televizyon kanallarında ne izledik?” sorularına ek olarak, gazeteduvar’ın haberinde, “Neye tanık olduk? Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçimlere sayılı günler kala, Kıbrıs Türk sağını temsil eden bir adayın yer aldığı, su boruları ve iş makineleriyle donatılan görüntüler ne anlama geliyor? Kıbrıs sorunu, kapalı, hayalet şehir Maraş üzerinden verilen yeni mesajla neden ve nasıl birkaç saat içinde daha da içinden çıkılmaz bir hale sokuldu ve KKTC hükümeti dağılma noktasına geldi?” sorularına dikkat çekildi.

Haberde yapılan değerlendirmede, “Kabaca 2010-2020 dönemini Kıbrıs sorununun çıkmaza sürüklendiği ve Türkiye ile Kıbrıs toplumu ilişkilerinin gerildiği, karanlık, ‘kayıp’ bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Dün akşamüstü saatlerinde televizyon ekranlarında izlediğimiz görüntüler, bu gerçeklikle ve tabii ki KKTC’de pazar günü düzenlenecek kritik cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birebir ilişkili. Bu gerçeklik iki temel üzerinde şekillenmekte: AK Parti iktidarının Kıbrıs’taki yenilgisi ve Kıbrıs sorunu çıkmazı” ifadeleri kullanılıyor.

ANKARA DESTEKLİ ADAYLAR BAŞARILI OLAMADI

Haber-yorumda, ayrıca, “Zira 2010 yılından bugüne dek AK Parti, Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçim süreçlerinde kayda değer bir kazanım elde edemedi. Gerek KKTC seçim süreçlerinde, gerekse de Türkiye seçimleri ve referandumları için adada yürütülen seçimlerde, Ankara’daki muhafazakâr iktidar yenilgi üzerine yenilgi yaşadı. 2010 ve 2015 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Ankara’nın müdahalelerine rağmen ‘istenen’ adayın başarısıyla sonuçlanmadı. 2014 sonrasında Türkiye seçimleri için adada kurulan sandıklar ve yürütülen faaliyetler istenilen sonuçları oluşturmadı. 2013’te Türkiye’nin desteğini alan KKTC Başbakanı sandıkta hezimet yaşadı. Tüm bu gelişmeler, AK Parti iktidarının son 10 yıl boyunca Kıbrıs’ta, İzmir ve Diyarbakır’da yaşadığı ‘hezimetlere’ benzer bir durumla karşı karşıya olduğunu göstermekte. Dahası, Erdoğan hükümetlerinin ‘güneydeki İzmir’inde, Türkiye-Kıbrıs Türkleri ilişkileri gittikçe gerildi. Ankara’nın muhafazakâr ve otoriter tavırları adada karşılık bulmadı” deniliyor.

Etiketler: KKTC, seçim
Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sayıştay: TÜİK’in hesapları hatalı

    Maraş 46 yıldır kapalıydı

    KKTC’de seçim var

    'Çocuklarımızı beklenti zengini fakirlere dönüştürmeyelim'

    KOVİD-19 aşısının denemeleri başladı

    'Vatandaşın bankalara olan borcu 800 milyar'

    En zenginler koronada da kazandı

    'Ermenistan, BM kararını uygulasın'

    Ermenistan Gence’yi yine vurdu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 58 vefat daha

    NATO: Afganistan'dan ABD ile birlikte çıkacağız

    İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısında rekor

    Tahran'da hastanelerde yer kalmadı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 980 ölüm daha

    Trump: Beni Çin hasta etti

    Esed rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Trump'tan 'Sanal bir tartışmaya katılmam' çıkışı

    Milli Eğitim Bakanı velilere tedbir çağrısı yaptı

    Erdoğan: Kovid-19 salgını son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biri

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30’lara dönüşle gelen çöküş
    Süleyman KÖSMENE

    Hayrın adı: Covid-19
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bunu kim savunabilir?
    Ahmet BATTAL

    İnsanî finans için vicdanî statü
    Cevher İLHAN

    Ekonomi de “pik yapıyor!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur hizmetinde müsbet yarış
    Genel

    'Çocuklarımızı beklenti zengini fakirlere dönüştürmeyelim'
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur yüzer dillerle konuşuyor
    Genel

    50 km yayladan Risale-i Nur dersine geliyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.