Kontrolden çıkan PÖH aracı Çağlayan Deresi'ne yuvarlandı: 6 yaralı

Giresun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan polis özel harekata ait zırhlı araç, Çağlayan Deresi'ne yuvarlandı. Kazada 6 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Çağlayan köyü mevkiinde meydana geldi. Giresun’dan görev için yola çıkan polis özel harekata ait zırhlı araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak takla atıp, yakyaşık 35 metre mesafedeki Çağlayan Deresi'ne yuvarlandı. Araçtaki polislerin yardım çağrısı üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler tarafından 6 yaralı polis araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 6 polis, Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İlçe Kaymakamı Taner Sengir, hastanede ziyaret ettiği polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. NTV

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