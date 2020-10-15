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15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kovid-19'a yakalanan 95 yaşındaki Fatma nine sağlığına kavuştu

15 Ekim 2020, Perşembe 11:24
Bartın'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan, kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan 95 yaşındaki Fatma Aya, yaklaşık bir ay süren mücadele sonrası hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

Gürpınar köyünde kızı Müyesser Koç ile yaşayan Aya, 15 Eylül'de öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık ve halsizlik şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesine başvurdu.

Aya, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı. Burada yaklaşık 15 gün tedavi gören Aya, son testinin negatif çıkmasıyla 1 Ekim'de taburcu edildi.

Köyünde 15 gün izolasyona tabi tutulmasının ardından normal yaşamına dönen Aya, evde maniler söylüyor, balkona çıkarak manzarayı izliyor.

Fatma Aya, gazetecilere, hastalık sürecinde vücudunun ağrıdığını, öksürdüğünü ve halsiz kalmasıyla yürümekte zorluk çektiğini söyledi.

Grip olduğunu düşündüğünü, Kovid-19 olduğunu öğrenince korktuğunu anlatan Aya, "Çok hasta oldum. Hastanede çok zorluk çektim. Her yerim ağrıyordu, sürekli bağırıyordum, halim yoktu. Hiç yürüyemedim. Şimdi çok şükür iyiyim. Evimde yürümeye başladım." dedi.

"Yaşından dolayı çok korktuk"

Aya'nın kızı Müyesser Koç da annesinin öksürük ve halsizlik şikayetini önce grip zannettiklerini ancak daha sonra yapılan Kovid-19 testinin pozitif olduğunu gördüklerini belirtti.

Annesini hastaneye yatırdıklarını ve 15 günlük tedavinin ardından taburcu edildiğini ifade eden Koç, "Annemin yaşından dolayı çok korktuk. 95 yaşındaki bir insanın bu virüsü nasıl yeneceğini düşündük. Sonra Allah'a şükür düzeldi. Salgın sürecinde odasından hiç çıkarmadık ama yine virüs bulaşmış. Ben 'Bu yaşına kadar geldi de bir virüsten koruyamadık. Eğer bir şey olursa kendimi affetmem.' diyordum ama çok şükür atlattı ve şimdi iyi." diye konuştu.

AA

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  • Abidin Haksever

    15.10.2020 13:56:13

    Demekki sağlam olana bişii olmormuşşş

Risale-i Nur Külliyatı

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