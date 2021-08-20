Köyceğiz'de orman yangını çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklada, yangına ilk etapta 2 uçak, 9 helikopter, 3 dozer ve 40 arazöz sevk edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, cansiperane bir şekilde yangını kontrol altına almak için mücadele edildiği kaydedildi.

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