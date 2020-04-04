Kültür ve Turizm Bakanı yapılan düzenlemeleri paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından turizm, kültür ve sanat alanlarında yapılan düzenlemelerle ilgili paylaşımlar yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından turizm, kültür ve sanat alanlarında yapılan düzenlemelerle ilgili paylaşımlar yaptı. İç hava yolu taşımacılığında %18 olan KDV oranının Nisan Mayıs ve Haziran ayları için yüzde 1'e indirildiğini belirten Ersoy, "Kısa çalışma ödeneğinde çalışma şartı 450 güne, hizmet şartı ise 60 güne düşürüldü. Askıdaki personelin kısa çalışma ödeneği hakkında faydalanması sağlandı. Asgari ücret desteği 2020 sonuna kadar uzatıldı" dedi. İhracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmaların Eximbank kredileri için KGF kefalet oranının %100’e çıkarıldığının altını çizen Ersoy, "İşçi çıkarmayan turizm firmaları için kamu bankaları ile programa katılan bankalardan 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 ay vade ve %7,5 faiz ile KGF kefaletli ‘işe devam kredisi’ kullanma hakkı tanındı" ifadelerini kullandı. NTV

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