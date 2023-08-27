Kuraklık 10 kat arttı

Aşırı hava olaylarındaki değişim üzerine yapılan bir araştırmada Batı Anadolu’ya dikkat çekilerek son 38 yılda aşırı kuraklığın 10 kat arttığı kaydedildi.

El Nino, Basra, Afrika derken dünya ekstrem hava olaylarının etkisinde bir yandan ölümler diğer yandan yangınlarla mücadele ediyor. Türkiye de kavurucu sıcakların etkisi altında zor günler yaşayan ülkelerin başında geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İsviçre Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) iklim bilimcilerinin ortak yayınladığı makale ise aşırı hava olaylarının etkisine ilişkin paniğe düşüren yeni detayları duyurdu. Evrensel’den Yusuf Yavuz’un haberine göre, çalışmaya göre Türkiye ve çevresi Kuzey ve Batı Avrupa’ya göre aşırı hava olaylarından daha fazla etkileniyor. Çalışmada, Batı Anadolu’nun tamamı riski giderek artan bölge olarak tanımlanırken tüm Avrupa ve Akdeniz’de artıştan etkilenen nüfusu yoğun 10 şehir arasında Türkiye’den İzmir ve Ankara yer aldı.

Türkiye, daha yüksek risk altında

Aşırı uçlarda yaşanan hava olaylarındaki değişimi inceleyen bir çalışmaya göre Türkiye, Avrupa ve Akdeniz ülkelerine göre daha yüksek risk altında. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İsviçre Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) iklim bilimcilerinin ortak yayınladığı makalede, 1979’dan 2016’ya kadar aşırı hava olaylarında yaşanan değişimler ele alınıyor. Batı Anadolu’nun tamamının giderek yükselen bir risk altında bulunduğuna işaret edilen makalede, son 38 yılda aşırı kuraklığın 10 kat arttığı kaydedildi. Makalenin yazarlarından İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Önol’un verdiği bilgilere göre, gün içinde ani değişen uç (ekstrem) hava olayları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin en dikkat çekici sonuçları arasında yer alıyor. Avrupa ve Akdeniz coğrafyası ise Arktik bölgenin ardından, iklim değişikliğinden en çok etkilenen sıcak noktaların başında bulunuyor.

Türkiye’den de iki şehir yer alıyor

Çalışma kapsamında araştırmacılar günlük hava olaylarını ve kuraklığı inceleyen 10 farklı iklim indeksini birleştirerek yenilenmiş ‘iklim ekstrem indeksi’ yarattı. Buna göre, 1980’lerin başından 2010’lara gelindiğinde, aşırı kuraklık değerlerinde büyük artış yaşandığı ortaya çıktı. İklim ekstrem indeksindeki artış eğiliminin de haritalandırıldığı makalede, Türkiye ve çevresinin, Kuzey ve Batı Avrupa’ya göre ekstrem hava olaylarından çok daha ciddi biçimde etkilendiği görülüyor. Türkiye, yüzölçümünün büyüklüğü nedeniyle, 47 ülkenin değerlendirildiği iklim ekstrem indeksinde 13. sırada yer alıyor. Buna karşın Batı Anadolu’nun tamamı, özellikle Ege Bölgesi riski giderek yükselen bir alan olarak tanımlanıyor. Ekstrem hava olaylarının kentsel alanlara etkisine bakıldığında ise tüm Avrupa-Akdeniz bölgesindeki nüfusu yoğun şehirler içinde artış eğiliminin en fazla bulunduğu 10 kent arasında Türkiye’den de iki şehir yer alıyor: İzmir ikinci sıradayken Ankara ise dokuzuncu sırada.