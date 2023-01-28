Kuraklık verim kaybına neden olacak

Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde, kuraklık nedeniyle, ürünün toprağın altından yüzeye çıkamadığı çavdar ve buğday ekili tarlalarda incelemelerde bulunarak kuru tarım yapılan tarlalarda üreticilerin sorunlarını dinledi.

Üretici, kuraklık nedeniyle tohumun toprak altında kaldığını belirterek bir süre daha yağış olmaması halinde, tarladan hiçbir alamayacaklarını vurguladı.

KURAKLIĞIN ETKİLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Kuru tarım alanlarında kar ve yağmur yağmadığı için kuraklığın olumsuz etkilerinin görülmeye başlandığını aktaran Gürer, çavdar ve buğday ekili alanlarda bugün tarla yüzeyinin belli bir seviyede yeşillenmesi gerektiğini, ancak kuraklık nedeniyle yeşillenmenin geciktiğini söyledi. Gürer, “Göletlerde su seviyesi düştü. Hem göletlerden su alarak tarım yapanlar hem de yağmur ve kar yağmasını bekleyenler bu yıl ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntının önemli bir yansıması da hayvancılık yapanların mera alanlarının dışında hayvan yemi olarak çavdar ve arpa üretimin düşmesi maliyet artışını getirecek. Çünkü fiyatlar yükselecek. Buğdaydaki fiyat değişikliği ekmeğin fiyatını etkileyecek, raftaki diğer ürünlere de doğrudan yansıyacak” diye konuştu. Kuraklıkla ilgili önlemlerin alınması gerektiğine de değinen Gürer, “Çiftçinin zararı tespit edilmeli ve karşılanmalı” önerisinde bulundu.

ANKARA - AHMET TERZİ