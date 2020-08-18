Malatya'da salgın nedeniyle mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi

Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 24 Ağustos Pazartesi gününden başlayacak şekilde mesai saatlerinde düzenleme yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle ilimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 24.08.2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri sabah 09.00­ - 12.30, öğlen 13.00 -17.30 olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi. AA

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