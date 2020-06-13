Malatya'da tren kazası

Malatya'da iki yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. NTV

Okunma Sayısı: 152

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.