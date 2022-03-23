Marmara'da geçen ay yağışlar yüzde 60 arttı

Marmara Bölgesi'nde şubat ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde şubattaki uzun yıllar yağış ortalaması 70,7 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yıl şubatta 71,1 milimetre, bu yıl aynı ayda ise 113 milimetre yağış düştü. Bölgede şubattaki yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 arttığı tespit edildi. AA

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