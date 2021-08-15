Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Ordu ve Giresun çevrelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede görülecek kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 17 Ağustos öğle saatlerine kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

​​​​​​​Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu genelinde de hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.