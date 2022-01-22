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Meteoroloji'den yurt geneline yeni - kuvvetli kar uyarısı

22 Ocak 2022, Cumartesi 23:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin açıklamasına göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarında hızlı düşüşle birlikte Konya çevresinde, gece saatlerinden sonra Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevrelerinde kar yağışlarının kuvvetli (5-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresinde yarın etkisini artırması beklenen kar yağışlarının Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yükseklerinde ve Adıyaman'da yoğun (20 santimetre üzeri) olması bekleniyor.

Kar yağışlarının Malatya ve Adıyaman'da pazartesi günü etkisini azaltarak devam edeceği, diğer illerde ise pazartesi günü de yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve eğimin dik olduğu yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde de yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının il genelinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı, yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5, iç ve kuzey kesimlerde ise 6-20 santimetre yeni kar örtüsü beklendiği belirtildi.

Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde pazar günü ilk saatlerden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışının beklendiği aktarılan açıklamada, aynı gün Tokat ve Amasya ile Ordu'nun 200 metre üzeri yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada don, buzlanma, tipi, çığ ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

AA

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