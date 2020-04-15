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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Migros'tan telefonla sipariş uygulaması

15 Nisan 2020, Çarşamba 14:07
Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, müşterilerin işlerini kolaylaştırmak için yeni uygulamayı devreye sokacaklarını belirterek, "Sadece sanal market pratikliğinde değil telefonla dahi sipariş verilebilecek bir uygulamanın testi tamamlandı. Bu hafta içerisinde, hafta sonuna doğru devreye almayı planlıyoruz" dedi.

Vodafone Business ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde düzenlenen CEO Club  toplantıları online platforma taşınarak "CEO Club Online Summit" olarak gerçekleştirildi. 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen online toplantıda konuşan Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, Migros'un dijital altyapısına ilişkin soru üzerine, bu dönemde gıda perakendesinin sağlık sektöründen sonra en önemli sektör haline geldiğini söyledi.

Migros'un yaklaşık 25 yıl önce çıktığı dijitalleşme yolunda sürekli gelişme gösterdiğini dile getiren Tort, dijitalleşmenin, sadece müşteri açısından değil, tedarik zincirinin kırılmadan, stoksuz kalmadan her türlü altyapıyı desteklemesi açısından önem arz ettiğini anlattı.

Tort, böyle kritik süreçlerde mağazaların müşterileri açısından çok daha hızlı hizmet vermesi gerektiğini kaydederek, bundan yaklaşık 7-8 yıl önce devreye aldıkları ve 400'e yakın mağazada bulunan jet kasa uygulamasının müşterilerce daha fazla tercih edilmeye başlandığını bildirdi.

'BU DÖNEMDE ONLİNE MARKETİN ÇOK BÜYÜK ETKİLEŞİM ARTIŞINI GÖRDÜK'

Bu süreçte en gözde uygulamanın sanal market olduğunu ifade eden Tort, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konu Migros'un uzun yıllar üzerinde çalıştığı, açıkça ifade etmek gerekirse uzun yıllardır para kazanmaktan uzak kalan bir bölüm. Birçok perakendecinin de bu yüzden imtina ettiği bir alan. Hala gerçekten para kazanmanın güç olduğu bir satış kanalı. Ancak biz bu dönemde online marketin çok büyük etkileşim artışını gördük. Son 2 yıl içerisinde sanal market üst üste yüzde 75 büyümüştü. Bu dönemde sanal marketimizde tam 4 kat artan bir talep var. Hala da arzu ettiğimiz şekilde talebi karşılayabilir durumda değiliz. Daha da fazla büyütmemiz gerekiyor."

Tort, makro marketlerinin ve Tazedirekt'in kendi online operasyonlarının da bulunduğunu belirterek, buralarda 6-7 kat artış yaşandığını söyledi.

Etiketler: Migros, telefon, sipariş, uygulama
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