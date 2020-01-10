Moldovalı gelin Nicolea Müslüman oldu

Çalışmak için Afşin ilçesinden Almanya’ya giden Emrah Çoban, Moldova uyruklu Nicolea ile tanışarak orada evlendi. Daha sonra eşiyle Afşin’e gelen Bişa Nicolea, İslâm dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi. Resmî işlemleri tamamlayarak Afşin Müftülüğü’ne başvuran Nicolea için müftü Hayrullah Balta şahitliğinde “ihtida” töreni düzenlendi. Burada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bişa Nicolea, “Meryem” adını aldı. Müftü Balta, yaptığı konuşmada, “Yeni adıyla Meryem kardeşimiz artık Müslüman oldu. Kendisini almış olduğu bu karardan kutluyorum” dedi.
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AA
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