Müezzin, immün plazma bağışçısı oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan İsmail Özün, hastaların tedavisinde kullanılması için Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi’ne immün plazma bağışladı.

Gebze Müftülüğü bünyesinde müezzin olarak çalışan Özün (51), Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilere getirilen kısıtlamalar dolayısıyla bir süre önce yıllık izne ayrılarak, Giresun’da yaşayan çocuklarının yanına geldi. Özün’ün, bazı belirtiler üzerine şehirdeki bir hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede 15 gün tedavi gören 33 yıllık müezzin Özün, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi. Yetkililerin, immün plazma bağışçısı olması için kendisini aradıklarını anlatan Özün, “Ben de gönüllü olarak bağışta bulunmak istedim. İnşallah bir Müslüman’a faydam olursa ne mutlu bize.” dedi. AA

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