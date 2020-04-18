"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Müezzin, immün plazma bağışçısı oldu

18 Nisan 2020, Cumartesi 17:25
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan İsmail Özün, hastaların tedavisinde kullanılması için Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi’ne immün plazma bağışladı.

Gebze Müftülüğü bünyesinde müezzin olarak çalışan Özün (51), Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilere getirilen kısıtlamalar dolayısıyla bir süre önce yıllık izne ayrılarak, Giresun’da yaşayan çocuklarının yanına geldi. Özün’ün, bazı belirtiler üzerine şehirdeki bir hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede 15 gün tedavi gören 33 yıllık müezzin Özün, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi. Yetkililerin, immün plazma bağışçısı olması için kendisini aradıklarını anlatan Özün, “Ben de gönüllü olarak bağışta bulunmak istedim. İnşallah bir Müslüman’a faydam olursa ne mutlu bize.” dedi. 

AA

Etiketler: müezzin, immün plazma
Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'da camilerde cemaatle namaz yasağı kaldırıldı

    Krizden dersimizi almalıyız

    Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 590 bini geçti

    DSÖ uyardı: Salgının yeni merkezi Afrika olabilir

    Malatya'da yasağa uymayanlara toplam 500 bin TL ceza kesildi

    ‘Oruç bağışıklık sistemini güçlendirir’

    Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı

    Kongo'da Ebola vakaları yeniden görülmeye başladı

    'Tarımın özel olarak korunması lazım'

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 82 bini geçti

    4 yaşındaki koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi

    Varlık fonu denetlenemedi

    31 ilde giriş-çıkış yasakları 15 gün daha uzatıldı

    Suriyeli gençlerden örnek davranış

    'Koronavirüs salgını oruç tutmaya engel değil'

    Müezzin, immün plazma bağışçısı oldu

    Suudi Arabistan'dan Adana'ya getirilen vatandaşlar karantinaya alındı

    THY Almanya'daki Türk vatandaşları için özel seferler düzenleyecek

    Sosyal izolasyon, küresel ısınmayı yavaşlatabilir

    47 mülteci çocuk Yunanistan'dan Almanya'ya ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adaletsizlikten nefes alamaz hâle geldik
    Genel

    Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirası ve “siyasî” yargı
    Cevher İLHAN

    Yine siyasî hesâplarla...
    H. Muharrem OKUR

    İnfaz Kanunu çıktı
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular lâzım
    Mehmet ÇETİN

    Canlı (on-line) dersler devam ederken
    Risale-i Nur'dan

    Batı medeniyeti israf ile beşeri hasta etti
    Ahmet BATTAL

    Başgil, Hür Fikirler ve yargı bağımsızlığı
    Yasemin YAŞAR

    İnsan hamdederken şikâyet eder mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.