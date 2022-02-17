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17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Mülteci çocuklar konteynerde eğitim görüyor

17 Şubat 2022, Perşembe 22:37
İstanbul Esenyurt’ta mülteci öğrencilerinin konteynerde eğitim görmesine Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Mültecilerin yalıtılarak eğitim görmesi kabul edilemez” dedi.

İstanbul Esenyurt’da bir ilkokulda mülteci öğrencilerin normal sınıflar yerine bahçedeki konteynerde eğitim gördüğü ortaya çıktı. İstanbul’daki Esenyurt Cumhuriyet İlkokulu’nda, 7 yaşındaki mülteci öğrencilere Türk öğrenciler ile bir arada değil bahçedeki konteyner sınıfta uyum eğitimi verildiği ortaya çıktı. Karar Gazetesi’nin haberine göre çocukların kış şartlarında maruz kaldığı görüntüler ‘izolasyonla nasıl uyum sağlanacak’ tepkilerine yol açtı. Konuya ilişkin Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul’un görüşlerine yer verilen haberde Kurul, “Mültecilerin yalıtılarak eğitim görmesi kabul edilemez” dedi. AB Türkiye Delegasyonu’nun mülteci fonlarını denetlemesi gerektiğini kaydeden Kurul “Kitle örgütlerine sorgulama izni verilmiyor. Anlaşılan fonlardan bu çocuklara az bir pay kalmış” diye konuştu.  Derslerin anlatıldığı konteynerde çocukların mont ile oturdukları görülürken, konteynerin okul kantini ile bir olması dikkat çekti. Nejla Kurul “Öğrencilerin konteynerde eğitim görmelerinin sorumlusu okul müdürü, ilçe ve il milli eğitim müdürleri ile MEB’dir. Ayrıca gönderilen fonların kullanımını denetlemeyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’da sorumlular arasındadır. Bu fotoğraf karesi bir okulun hikâyesini anlatsa da yüzlerce okul, bu durumla karşı karşıya. Bu çocuklar neden okulun içinde değil de bahçede ve içi buz gibi bir konteynerin içindeler? Fotoğrafın bu hali, eğitimdeki mülteci çocuklara dair ayrımcılığın bir yüzünü de ortaya koyuyor’’ diye konuştu.

AYRICALIKSIZ EĞİTİM HAKLARI VAR

“Savaşı bu çocuklar çıkarmadı, ancak acı sonuçlarını özellikle çocuklar ve kadınlar yaşıyor” diyen Kurul şu ifadeleri kullandı: “Mülteci çocukların ayrı, yalıtılmış mekanlarda, kötü fiziksel koşulları olan eğitim ortamlarında eğitimi kabul edilemez. Anlaşılan o ki Avrupa Birliği fonlarından, yüz binlerce, milyonu aşan Euro’dan bu okula ve mülteci çocuklara düşen pay küçücük kalmış. Bu fonları Türkiye’de denetleyecek hükümet dışı demokratik kitle örgütlerine izin verilmediği için de fonların mali yönetimine ilişkin bir sorgulama yapılamıyor”

Etiketler: mülteci çocuklar, eğitim, konteynır
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