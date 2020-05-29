Nüfus müdürlükleri yarın açık olacak

Nüfus müdürlükleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması için yarın 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin, PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi ‘https:// ivd.gib.gov.tr’ adresinden yatırılması ve son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.”
AA