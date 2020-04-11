Online market uygulamaları hizmet vermeye devam ediyor

Online market uygulamaları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini sürdürecek.

Dün akşam saatlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kapsamda İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi uyarınca valiler tarafından ek tedbirlerin alınması belirtilmiş ve bazı istisnalarla birlikte ürün veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar istisna tutuldu.

Sabah saatlerinde sokaklar boşalırken “istegelsin”, “banabi” ve “getir” gibi uygulamalarının saha çalışanları, vatandaşlara acil gıda hizmeti ulaştırmaya başladı. Ekipler, 48 saat boyunca acil gıda tedariği yapmaya devam edecek.