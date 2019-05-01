Onurlu muhtar istifa etti

Çorum merkeze bağlı Büğet Köyü’nde 31 Mart’ta gerçekleştirilen seçimde vatandaşlar, köy muhtarını belirlemek için sandık başına gitti.

Seçim sonucunda iki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren adaylardan İsmail Akpınar 143, Saffet Kışla ise 145 oy aldı. Akpınar, Kışla’nın “en az 6 aylık ikamet şartı”nı yerine getirmediği gerekçesiyle Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İncelemede Kışla’nın şartı yerine getirmediği tesbit edildi. Bunun üzerine seçim kurulu, en çok oyu alan ikinci aday konumundaki Akpınar’ın muhtar olmasına karar verdi. Merkez İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını alan Akpınar, “Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmasının etik olmadığı” gerekçesiyle aynı gün Çorum Valiliği Mahallî İdareler Müdürlüğü’ne giderek, azalarıyla görevlerinden istifa etti. AA

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