Ordu'da Boztepe teleferiğine yoğun ilgi

Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım imkanı sağlayan teleferik, 6 günde yaklaşık 50 bin kişiye hizmet verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe'nin bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladığını belirtti. Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren şehrin eşsiz manzarasını izlemek için teleferik yolculuğunu seçen vatandaşların alt ve üst teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturduğuna dikkati çeken Güler, 0-6 yaş grubunun ücretsiz kullandığı teleferiğin son 6 günde 50 bin kişiyi taşıdığını vurguladı. AA

Okunma Sayısı: 66

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.