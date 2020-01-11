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11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Orman yangınlarının ağır bilançosu

11 Ocak 2020, Cumartesi 11:05
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in orman yangınlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 ayda 4 bin 132 orman yangını çıktığını, 9 bin 636 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Pakdemirli, CHP’li milletvekilinin soru önergesinde kendisine yönelttiği “Ülkemizde 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen orman yangını sayısı ne kadardır? Bu yangınlarında tahrip olan yeşil alan miktarı ve ağaç sayısı ne kadardır?” sorusuna yanıt verdi.

‘1 Ocak 2018 ile 27 Eylül 2019 tarihleri arasında 4 bin 123 orman yangını meydana geldiğini’ belirten Pakdemirli, şöyle konuştu: “Bu yangınlarda zarar gören orman alanı 9 bin 636 hektardır. Orman yangınlarının tespiti ve müdahalede teknolojiden yararlanılmaktadır. İHA’lardan deneme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca ormanların insansız otomatik yangın tespit yapabilen kameralar yerleştirilmektedir.”

‘334 bin 600 hektar alanda 291 milyon 332 bin fidan dikildi’

Toplamda yanan ağaç sayısını rakamsal olarak vermekten kaçınan bakan, “Ülkemizde son iki yılda yapılan ağaçlandırma ve rehabilitasyon faaliyetleri hangi aşamadadır?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Türkiye genelinde 2018 ve 2019 yıllarında toplam 334 bin 600 hektar alanda çalışma yapılarak 291 milyon 332 bin adet fidan toprakla buluşturulmuş olup bu fidanların çoğunluğu ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik (Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, özel ağaçlandırma ve suni tensil) ormancılık tesis çalışmalarda olmak üzere bir kısmı da karayolu/köy yolu kenarı, okul/hastane/ibadethane/ üniversite bahçesi ve mezarlık ağaçlandırmalarında (boylu fidanlar) kullanılmıştır.”

Son üç senede anız yangınları nedeniyle 1753 kişiye idari yaptırım

Gürer’in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a anız yangınlarıyla ilgili yönelttiği sorulara da yanıt verildi.

CHP’li milletvekilinin, anız yangınları nedeniyle yanan ağaç sayısı ve bağlamda kesilen idari para cezalarına ilişkin sorusunu cevaplayan Kurum, 2017 yılında anız yangını nedeniyle 609 kişiye, 2018 yılında 679 kişiye, geçen yıl ise 465 kişiye idari yaptırım uygulandığını söyledi.

 

Etiketler: orman yangınları, ağır bilanço
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