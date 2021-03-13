Ormanlarımız yıkıma götürülüyor

Uzmanlar, ormanlarda ve milli parklarda, tomruk, lif ve yonga sektöründe kullanılması için yıllık 31 milyon metreküp ağaç kesimi için izin verildiğini, bu artışın ormanları ekolojik anlamda yıkıma götüreceğini belirtiyor.

Türkiye Ormancılar Derneği, Millî Parklar’daki ağaçların kesim için iki sektöre açılacağını duyurdu. Köprülü Kanyon Millî Parkında 94477 metreküp, Termessos Millî Parkı’nda 176 metreküp, Beyşehir Millî Parkı’nda 5.703 metreküp, Kovada Millî Parkı’nda ise 948 metreküp ağaç kesimi yapılacak. Uzmanlar, ormanlarda ve millî parklarda, tomruk, lif ve yonga sektöründe kullanılması için yıllık 31 milyon metreküp ağaç kesimi için izin verildiğini, bu artışın ormanları ekolojik anlamda yıkıma götüreceğini belirtiyor.

Üretim ormanı olmayan korunması gereken alanlar olarak değerlendirilen Millî Parklar Yönetmeliği’ne göre ağaç kesimlerinin hukukî ve bilimsel açıdan uygun olmadığı belirtildi.

YANLIŞ ADIM ATTILAR

Hüsrev Özkara (Türkiye Ormancılar Derneği İkinci Başkanı, eski Millî Parklar Genel Müdürü): 5 millî parkta ağaç kesimi yapılmaktadır. Türkiye’de aşırı üretim (ağaç kesimi) zorlaması var. Odun hammaddesini yurtdışından ithalatla daha uygun fiyatlarla getirip Türkiye’de işliyorlardı. Sunta, MDF gibi başka alanlarda kullanılacak ürünlere dönüştürülüyorlardı. Türkiye’deki odun kapasitesini düşünecek kadar fabrika kapasitesi oluşturmadılar. Hep yüksek kapasite. ‘Nasıl olsa geliyor, parayla alıyorum, para da kazanıyorum’… Ama gün geldi döviz fiyatları yükselince, artık dışarıdan ithalat yapmak zorlaştı. Bu sefer döndüler hükümete ‘Arkadaş bizim ormanlarımız zarar da görse bizim ihtiyacımızı karşılayacaksınız’… Hükümetin de işine geldi. 2010’lu yıllarda 13-14 milyon metreküp olan ağaç kesimi bugün 32 milyon metreküpe çıktı.”

“ORMAN KANUNU 18 YILDA 29 KEZ DEĞİŞTİRİLDİ”

“6831 sayılı Orman Kanunu 2000’li yıllara kadar 15 defa değiştirilmiş. 44 yılda 15 defa… Son 18 yılda ise 29 kez değiştirildi. Geçmişte de değiştiriliyordu, ama ben bunu bugün siyasi iktidarın fütursuz tavrı olarak değerlendiriyorum. 16, 17, 18’inci maddeler izin maddeleridir. Bu izin maddelerinde ormanları arka bahçe gibi görmeye başladılar. Normalde istisna olarak sayılanlar şu anda istisna olmaktan çıktı. Son yıllarda 37 bin hektar (ağaç kesimi) yıllık izin veriliyor. Özellikle; deniz sahilleri, turizme konu olan yerler, maden sahaları. Fakat öyle bir kolaycılık var ki. Adam diyor ki ‘Ben yol yapmadan hemen gireyim şu köşeden.’ Yaşadım bunları. Ya arkadaş burası Millî Park buraya niye giriyorsun?” Ankara - Anka