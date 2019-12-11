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11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Pamukkale milyonları ağırladı

11 Aralık 2019, Çarşamba 12:47
Dünyaca ünlü Pamukkale'yi Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 496 bin 652 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle yılın her mevsiminde ilgi gören Pamukkale, 2019'u yoğun geçirdi.

Dünyanın dört bir yanından gelen yabancılara tatili fırsat bilen yerli turistler de eklenince, zaman zaman adeta bölgede adım atacak yer kalmadı.

Tarihi ve kültürel kalıntılarıyla turistleri adeta geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan uygarlığın izlerine götüren Pamukkale, bu yıl ziyaretçi bakımından altın yıllarından birisini yaşadı.

Misafirler beyaz travertenlerde yürüdü, termal sulara girerek şifa arayıp, sıcak hava balon ve paraşüt turları sayesinde bölgenin eşsiz güzelliklerini havadan görme şansını yakaladı.

Birçok turist "Kleopatra Havuzu" olarak da bilinen antik havuzda keyifli zaman geçirdi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de bu yılın 11 aylık döneminde 156 bin 123 turist sıcak hava balon turuna katıldı.

Pamukkale'ye bu yıl ocak ayında 60 bin 152, şubatta 72 bin 55, martta 137 bin 566, nisanda 150 bin 113, mayısta 237 bin 121, haziranda 300 bin 14, temmuzda 370 bin 26, ağustosta 405 bin 20, eylülde 340 bin 587 ve kasımda 139 bin 500 giriş yapıldı. Böylece yılın 11 aylık dilimindeki ziyaretçi sayısı 2 milyon 496 bin 652'ye ulaştı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2012 yılında 1 milyon 612 bin, 2013'te 1 milyon 699 bin, 2014'te 1 milyon 875 bin, 2015'te 1 milyon 710 bin, 2016'da 965 bin 123, 2017'de 1 milyon 524 bin, 2018'de 2 milyon 128 bin turist ziyaret etmişti.

Geçmişe yolculuk yapma fırsatı buldular

TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, yaptığı açıklamada, Pamukkale'ye gelen misafirlerin manzarasına hayran kaldıklarını söyledi.

Travertenlerdeki termal suda yürüyerek buradaki güzelliği yaşama fırsatını bulan ziyaretçilerin dünyanın dört bir tarafından Pamukkale'ye akın ettiğini belirten Köseoğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılı Pamukkale için adeta pırlanta bir yıl oldu. Geçen yıllarda baktığımızda ziyaretçi sayısında inanılmaz bir artış var. Beyaz cenneti görmeye gelenler antik havuzdaki tarihi sütunlar arasında geçmişe yolculuk yapma şansını buldu. 2012'de 1 milyon 612 bin turist gelirken biz bu sayının bu yıl büyük oranda arttığını görmekteyiz. Yıl sonu ziyaretçi sayımızı 2 milyon 600 bin kişi olarak tahmin ediyoruz."

Köseoğlu, yeni yılın ilk günlerinden itibaren ziyaretçiler bölgede misafir etmek için sabırsızlandıklarını ve sayıların her yıl üzerine eklenerek artacağını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: pamukkale
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