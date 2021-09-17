Pandemi çocuk işçiliğini arttırdı

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Rengârenk Umutlar Derneği’nin pandemi döneminde çocukların yaşadıklarına ilişkin araştırmasında, çocuk işçiliğinin pandemi yasaklarıyla birlikte arttığı sonucu çıktı.

Çocuk işçiliğini hak ihlâli olarak değerlendiren sivil toplum kuruluşları ise topluma duyarlılık çağrısı yaptı. Çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten Rengârenk Umutlar Derneği, pandemi sürecinde birçok çocuğun çalışmak zorunda kaldığını fark edince, bu konuyla ilgili bir araştırma yapma kararı aldı. Diyarbakır’ın dört merkez ilçesini kapsayan araştırmada, değişik sektörlerde çalışan 155 çocuk ve 14 ebeveynle anket yapıldı. Anketin sonuçları basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda ilk sözü alan Rengârenk Umutlar Derneği Yürütme Kurulu Üyesi Alper Yalçın, pandemi kısıtlamalarının çocukların hak ihlâllerine uğramasına sebep olduğu söyledi. İhlâllerin başında çocuk işçiliğinin geldiğine dikkat çeken Yalçın, “Türkiye’deki pek çok kriz gibi, pandeminin neden olduğu krizde de en çok çocuklar etkilenmiştir. Pandemiyle birlikte çocuklarla ilgili pek çok kısıtlama yürürlüğe konulmuştur. Ancak bu kısıtlamalar çocukların pek çok alanda hak ihlâline maruz kalmasına sebebiyet vermiştir. Yaşanan hak ihlâllerinin başında ise çocuk işçiliği gelmektedir. Kısıtlama kapsamında okulların kapatılması çocukların istihdam alanlarına yönelmelerine neden olmuştur” dedi.