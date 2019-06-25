Peygamberler şehri Eğil turistlerin gözde noktası

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla ülkenin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyor.

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, turistlerin gözdesi haline geldi. Kent merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, antik çağlardan bugüne kadar tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil, inanç ve kültür değerleri, tabiî güzellikleriyle özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor. Nebi Harun-i Asefi, Nebi Hallak, Nebi Harut, Nebi Zünnun, Nebi Hürmüz, Nebi Ömer ve Danyal ile Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Hazreti Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğuna inanılan ilçe, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları, göl kıyısındaki çardaklar, restoranlar, kır kahveleri, gezinti tekneleriyle, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyor. Manevi iklimin yanı sıra baraj gölünde su sporları ve tekne turu yapma imkanı sunan ilçe, ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. AA

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