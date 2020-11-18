Restorasyonu 2 yılda tamamlanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangında kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camii’nin restorasyon projesinin iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini bildirdi.

Yerlikaya, 15 Kasım’da çıkan yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camii’nin ihya edilmesi için hazırlanan “Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü” imza töreninde konuştu. Caminin yanmasının herkesi çok etkilediğini ifade eden Yerlikaya, “Çok sayıda ‘Acaba yeniden bu eseri ihya etmek mümkün olacak mı?’ sorusu soruldu. İstanbul sevdalıları bu soruyu sormaya devam ediyor. İstanbul’un siluetinin kıymetli bir parçası olan bu güzel camimiz için çok sayıda İstanbullu kardeşimizden ‘İnşallah aslına uygun şekilde hemen ihya edilir.’ temennisini aldık. Aslına en uygun şekilde Vaniköy Camii’ni yeniden ihya edeceğiz.” dedi. AA

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