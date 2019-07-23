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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Restore edildi, çökmekten kurtuldu

23 Temmuz 2019, Salı
Antalya Valisi Karaloğlu, “Biz kentin, ülkenin, insanlığın çok değerli bir hazinesini korumaya çalışıyoruz. Restore edilmeseydi Korkut Camisi’nin kalanı bu yılki yağmur ve fırtınada çökerdi” dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, geçen Ramazanda 123 yıl sonra ilk kez minaresinden ezan sesinin işitildiği Şehzade Korkut Camisi’ni restore ederek kentin ve ülkenin çok değerli bir hazinesini korumaya çalıştıklarını belirterek, “Restore edilmeseydi Korkut Camisi’nin kalanı bu yıl ki yağmur ve fırtınada çökerdi” dedi. Vali Karaloğlu, Antalya’nın ilk camilerinden olan ve 1896’da çıkan yangın sonucu harabeye dönen Şehzade Korkut Camisi’nin yeniden ayağa kaldırılması için Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmasında incelemelerde bulundu.

Cami fethin sembolü

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, kentin simge eserlerinden, tarihi Kaleiçi’nde bulunan Şehzade Korkut Camisi’nin Selçukluların Antalya’yı fethiyle “fethin sembolü” olduğunu söyledi. Camiye her geldiğinde heyecanının bir kat daha arttığına işaret eden Karaloğlu, çok titiz bir restorasyon çalışmasının yapıldığını dile getirdi. Şehzade Korkut Camisi’nde Türkiye ve dünya restorasyon tarihine örnek olabilecek bir çalışma yapıldığına dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu; “Restorasyon çalışmaları önemli ve titiz yapılması gereken işler. Bilim insanlarının vereceği kararla böyle bir işlem yapabilirsiniz. Biz kentin, ülkenin, insanlığın çok değerli bir hazinesini korumaya çalışıyoruz. Restore edilmeseydi Korkut Camisi’nin kalanı bu yılki yağmur ve fırtınada çökerdi.”

Bilimin ışığında bu yapı ayağa kalkacak

Karaloğlu, “Burada restorasyon çalışmasına başladığımızda kamyonlarca çöp çıkardık. Antalya’da kimse bundan rahatsız değildi. ‘Neden çöplük oldu?’ diyen yoktu. Yapı ayağa kalkınca çok konuşan var. Minareyi beğenen var, beğenmeyen var. Bir sabredin, bu kadar uzmanın uzmanlığına saygı duyun. Bu hocaların ayarında hocalar gelsin ve onlar tartışsın. Benim yaptığım tek şey profesyonel yönetici olarak buradaki kültür varlığını korumaya çalışıyorum. Bunu sonuna kadar da yapacağım. Bu yapı bitecek, ayağa kalkacak. Bu yapı 800 sene hangi fonksiyonda kulanıldıysa aynı fonksiyonda kullanılacak” şeklinde konuştu. Yapıda Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı döneminin izlerinin olduğunu vurgulayan Karaloğlu, cumhuriyet döneminde de yapıya müdahaleler olduğunu, restorasyon çalışmasıyla bütün bu dönemleri ziyaretçilerine yansıtacaklarını ifade etti.

Minarenin yüzde 98’i orijinaldir

Minaredeki müdahalenin yüzde 2 oranında olduğunu anlatan Karaloğlu, “Minare caminin en az müdahale edilen birimidir. Minarenin yüzde 98’i orijinaldir. Birisi çıksın ve ‘Bir yapıya yüzde iki müdahale yapılmaz’ desin ve bunu da bir yere dayandırsın ellerinden öperim. Herkes ezberiyle bilgisiz konuşuyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok memlekette, buna üzülüyorum.” diye konuştu.

AA

Etiketler: cami, restorasyon, Antalya
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