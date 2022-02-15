Rize-Artvin Havalimanı'nda sona yaklaşıldı

Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Altyapı çalışması tamamlanan havalimanında test uçuşları Nisan ayında başlayacak. Havalimanının yıl sonuna kadar da ulaşıma açılması planlanıyor.

Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun'dan sonra Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine yapılan ikinci havalimanı. Yapımına 5 yıl önce başlanan havalimanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Havalimanı sahasında 1400 işçi 7 gün 24 saat çalışıyor. Üst yapılarda son dokunuşlar yapılırken diğer yandan da çevre düzenlemesi sürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan havalimanında üst yapıda da gerçekleşme oranı yüzde 95'e ulaştı. Test uçuşlarına Nisan ayı içinde başlanması düşünülen Rize-Artvin havalimanının yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.