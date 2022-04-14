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14 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Rize-Artvin Havalimanı'nda test uçuşu yapıldı

14 Nisan 2022, Perşembe 15:29
Rize-Artvin Havalimanı'nda, cihazların kurulumunun tamamlanmasının ardından test uçuşu gerçekleştirildi.

Türkiye ve Avrupa'nın, Ordu-Giresun Havalimanı`nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nda, ILS ve diğer cihazların kurulumunun tamamlanmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçak test uçuşu yaptı.

Saat 11.20'de piste yaklaşarak iniş yapan uçak, beklemeden yeniden havalanarak alandan ayrıldı. Uçak, bir süre sonra havadan test uçuşunu tamamladı.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün TC-LAC Çağrı adlı uçağımız, meteorolojik şartların uçuş kontrol faaliyeti için uygun olması nedeniyle ilgili birimlerle yapılan koordinasyon neticesinde saat 10.00 lokalde daha önceden hazır olduğu bildirilen Rize-Artvin Havalimanı VOR/DME ve PAPI sistemlerinin ilk hizmete verme uçuş kontrolü maksadıyla Esenboğa Havalimanından kalkış yaptı. Meteorolojik şartlar ve kontrol uçuşları yapılacak cihaz ve sistemlerin durumuna göre bugün ve yarın söz konusu uçuşların tamamlanması planlanmaktadır."

Rize-Artvin Havalimanı

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin`e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı uluslararası konvansiyonel boyutta yapıldı. Havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ile 300 metreye 120 metre ve 120 metreye 120 metre uzunluğunda iki apronu bulunuyor.

İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu-batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yer alıyor.

 

Etiketler: Rize-Artvin Havalimanı, test uçuşu
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