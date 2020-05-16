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16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Rize, şehir dışından gelecek çay üreticileri için hazır

16 Mayıs 2020, Cumartesi 12:02
Türkiye'nin çeşitli illerinden çay toplamak için memleketleri Rize'ye gelecek yaklaşık 20 bin kişi için önlemler alındı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 20 Mayıs itibarıyla Rize'ye 3-5 gün içinde çay toplamak için İstanbul başta olmak üzere birçok ilden yaklaşık 15-20 bin kişinin geleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kadar insanın kısa sürede kente girecek olmasının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması anlamında ciddi endişeye neden olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun, bunca zamandır büyük fedakarlıklar gösteren, evinden çıkmayan ve dükkanlarını açamayan insanların, sokaklarda oynayamayan çocukların sağlığını korumak için maksimum seviyede tedbirler alınmasını zorunlu kıldığı aktarıldı.

Tedbirlerin sadece ilde yaşayanların değil, gelecek olanların sağlığını korumak için de önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Aksi takdirde dışarıdan bu kadar insan geldikten sonra virüsün il genelinde hızla yayılmayacağını düşünmek akılla, tıpla, bilimle bağdaşmayan bir iyimserlik olacaktır çünkü bu denli fazla insanın içerisinde virüsün bulunmaması da bu zamanda mümkün değildir." ifadesine yer verildi.

Olumsuzluklarla karşılaşmamak ve bir yandan da vatandaşı çay tarımından alıkoymamak için sıkı tedbirler uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimize gelecek tüm insanlarımız, bir hafta süreyle kesinlikle hiçbir şekilde evlerinden dışarıya çıkmayacaklar. Hatta ilimize girdikleri andan itibaren market, bakkal ve benzeri yerlere uğramadan direkt evlerine gidecekler. O yüzdendir ki özel aracı ile gelenlerden mümkünse ortalama bir haftalık ihtiyaçlarını da beraberinde getirmelerini istiyoruz. Evlerinde kaldıkları sürede ekmek, taze meyve ve sebze gibi temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizce karşılanacak olup ayrıca birçok market köylere ve mahallelere servis yapacak. Otobüsle gelen insanlarımızın da ihtiyaçları bu şekilde karşılanacak."

Her aileden bir kişiye test yapılacak

Telefonla her gün aranacak bu kişilerin sağlıkları ve ihtiyaçlarının sorgulanacağı da vurgulanarak, sağlık ekiplerinin her aile içinden seçilecek bir kişiye mahalinde PCR denilen en üst seviye Kovid-19 testi yapacağına işaret edildi.

Test sonucunun negatif gelmesi durumunda ailenin çay toplayabileceği fakat çay satma, market ve benzeri ihtiyaçların bir hafta daha testi negatif çıkan aile ferdi tarafından sağlanacağı aktarıldı.

Testi pozitif gelen ailenin ise karantinaya ve tedaviye alınacağı, bu ailenin çaylarının ise planlanan alternatif ekiplerce toplanacağı kaydedildi.

Tedbirlerin amacının, hasta olanları toplumla temas etmeden bulup ayırabilmek olduğunun altı çizilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Böylece hem onların erkenden tedavisine başlamış olacağız hem de toplumu korumuş olacağız. Unutulmamalıdır ki virüsü taşıyan birçok insanda ve özellikle gençlerde hiçbir bulguya rastlanmamaktadır ama bu kişiler yaygın bulaştırıcı özelliğe sahipler. Ortalama 5 bin gibi çok yüksek sayıda test, 3 gün gibi kısa sürede bu insanlarımıza uygulanacak. Test sayesinde erkenden çaylıklara da girmelerini sağlamış olacağız. Dolayısıyla sadece maksimum bir hafta çaylıklarından uzak kalmış olacaklar. Geldiği tarihe göre, bayram sonunda herkesin testi yapılıp çay toplamaya başlamaları sağlanacak."

"Çayımızı toplayalım ama canlarımız yanmasın"

Tüm imkanların seferber edileceği tedbirlere uyulması noktasında herkesten duyarlılık beklendiği vurgulanan açıklamada, "Özellikle birkaç gün test sonuçları belli olana kadar asla ama asla dışarıya çıkmayalım. Çocuklarımız oynamak, gençlerimiz arkadaşlarıyla buluşmak için kaçamak yapmasınlar. Aksi takdirde sonuç da vebali de çok ağır olacaktır. Hiç kimse isteyerek komşusunu perişan etmek hatta ölümüne sebep olmak istemez. Hiçbir Rizelinin bir hafta fedakarlık etmeyecek kadar duyarsız ve sorumsuz olduğunu düşünmüyoruz." ifadesine yer verildi.

Her ailenin başına polis ya da jandarma dikilemeyeceği için bu süreçte muhtarlara büyük sorumluluk düştüğü belirtilerek, ısrarla kurallara uymayanların kolluk kuvvetlerine bildirilmesinin zorunlu olduğu aktarıldı.

Hastanelerin artık tam anlamıyla kanser başta olmak üzere bu süreçte en büyük fedakarlığı gösteren, mağdur olan hastalara açılmasının istendiğe de dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bize lütfen izin verin. Tüm Rize ve Rizeliler olarak gelen misafirlerimizle beraber 20 Mayıs'tan ortalama bayram sonuna kadar çok büyük bir hassasiyet, duyarlılık ve kararlılık gösterelim ki bütün verilen emekler, çekilen acılar ve gösterilen sabır boşa gitmesin. İlimizde büyük bir virüs patlaması yaşanmasın. Gelebilecek virüsü yerinde tespit ederek insanlarımıza bulaşmadan tedavi edelim, çayımızı toplayalım ama canlarımız yanmasın."

AA

Etiketler: Rize, şehir dışı, çay üreticileri, hazır
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