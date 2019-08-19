Rize yaylaları Kur’an’la şenleniyor

Rize İl Müftülüğü tarafından 2016 yılında başlatılan ‘Yaylalarda Kur’an Ziyafeti’ programları bu yıl da devam ediyor. Son program 1 Eylül’de Güneysu Başçayır Yaylasında olacak.

Rize İl Müftülüğü tarafından 2016 yılında başlatılan ‘Yaylalarda Kur’an Ziyafeti’ programları bu yıl da devam ediyor. Yaz aylarının başlaması ile Rize’nin çeşitli yaylalarında İl Müftülüğü tarafından Kur’an ziyafeti programları düzenlenerek, halkın yayla havasında manevi ziyafetten istifade etmesi sağlanıyor.

Konu hakkında İl Müftü Vekili Naci Çakmakçı yaptığı açıklamada, “İlimizin yetiştirdiği güzide hafızlar ve misafir hocalar tarafından icra edilen Kur’an ziyafetiyle yaylalarımız Kur’an sedalarıyla şenleniyor. Şehir yaşantısından uzaklaşıp stres atmak, temiz havayı teneffüs etmek, hayvancılıkla uğraşmak için yaz aylarında yaylalara çıkan vatandaşlarımızın istifade etmesi ve rengârenk çiçeklerle bezenmiş tabiatın eşsiz güzelliğini seyretmek için günü birlik yaylalara çıkan vatandaşlarımıza bu güzellikleri birlikte, kaybolmaya yüz tutmuş; birlik-beraberlik-tanışma-kaynaşma-dayanışma müessesini yeniden canlandırmak amacıyla müftülüğümüz tarafından tertip edilen programlara halkımızın katılımı her geçen yıl daha da artıyor, bu eşsiz atmosferden hep birlikte istifade ediyoruz” dedi.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİ

Çakmakçı, bu yılın ilk programının Çayeli Derecik Köyü Şenlik alanında gerçekleştirildiğini ifade ederek, sırasıyla Güneysu Handüzü, İkizdere Anzer ve İkizdere Ovit Yaylasında yapılan programlara katılımın oldukça yoğun olduğunu belirtti. Çakmakçı, “Bu yılın son programının ise 01 Eylül Pazar günü saat 13.00’te Güneysu Başçayır Yaylasında gerçekleştirileceğini bildiren Çakmakçı, son programa tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.