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12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Safranbolu'yu 8 ayda 900 bin turist ziyaret etti

12 Eylül 2019, Perşembe 11:48
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün 50 bin nüfuslu Safranbolu ilçesini, yılın 8 ayında nüfusunun 18 katı turist ziyaret etti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün 50 bin nüfuslu Safranbolu ilçesi, yılın 8 ayında nüfusunun 18 katı yerli ve yabancı turisti ağırladı.

18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçe, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran 50 bin nüfuslu ilçeyi, 8 ayda yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Geleneksel yapıların yer aldığı ilçeye gelen ziyaretçi sayısında ocak-ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde Safranbolu'da konaklamalı turist sayısı 156 bin 656 yerli, 62 bin 57 yabancı olmak üzere 218 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

Safranbolu, günübirlik gelen ziyaretçilerle yılın 8 ayında 874 bin 852 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

İlçeye bu sürede en çok yabancı turist Çin'den geldi. Safranbolu'yu 27 bin 791 Çinli, 21 bin 900 Tayvanlı ziyaret ederken, bunları sırasıyla Japonya, ABD, Güney Kore, İtalya, Suudi Arabistan, Almanya, Tayland, Irak, Polonya ve Kuveyt vatandaşları izledi. 

"Özellikle bu yıl yerli turist sayısında büyük artış var"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer,  ilçenin turizmde son 3-4 yılda büyük bir atılım gösterdiğini söyledi.

Geçen yıl konaklama ve günübirlik ziyaretlerle 1 milyon 250 bin civarında turist sayısına ulaştıklarını aktaran Ürkmezer, "Bu sene de bu ivme devam ediyor. Özellikle bu yıl yerli turist sayısında büyük bir artış var. Ağustos ayının tahmini rakamlarıyla şu anda yaklaşık 220 bin civarında konaklamalı turistimiz var. Buna günübirlikçileri de eklediğimizde Safranbolu 8 ayda yaklaşık 900 bin turiste ulaşmış durumda. Bu hızla devam edersek bir milyonu aşacağız. Geçen seneki rakamı da yakalayıp üzerine de inşallah koyacağız." dedi.

AA

Etiketler: Kastamonu, Safranbolu, turist, tarih
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