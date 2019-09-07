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Salda Gölü korunacak

07 Eylül 2019, Cumartesi 16:34
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, "Salda Gölü çevresinde herhangi bir betonarme yapı asla olmayacak, çivi dahi çakılmayacaktır" denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan açıklamada aksi iddiaların gerçeği yansımadığı vurgulandı. İlgili açıklamada, “Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi içinde herhangi bir betonarme yapı asla olmayacak, çivi dahi çakılmayacaktır. Beyaz kumların olduğu alana ayakkabıyla girilmesine ve bu doğal alana hiçbir şekilde en ufak çöpün dahi atılmasına izin verilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

Salda Gölü kıyı kenar çizgisinin 50 metre değil, 300 ile 600 metre arasında değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, günübirlik ihtiyaçlar için ahşap ve tabiî malzemelerden yapılacak yapıların dahi göl ve beyaz kumların yer aldığı kıyı kenar çizgisinin dışında konumlandırılacağının altı çizildi.

Açıklamada, “Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi yapım işi ihalesi ‘açık ihale’ usûlü ile gerçekleştirilmiş olup teklif veren firmalar da açıkça bellidir. Salda Gölü’nü koruyacak çalışmanın bütün süreçleri şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar ‘www.saldagoluturkiye.com’ adresinden takip edilebilecektir.” değerlendirmesi yapıldı.

Çalışmalar sıkı takipte

Bakanlık ve Burdur Valiliği’nce Salda çevresinde sürekli denetimler yapıldığı belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Bu denetimler kapsamında çevre kirliliğine yol açanlar hakkında para cezası uygulanmış, kaçak yapılar inşa edenler hakkında suç duyurularında bulunulmuştur. Salda Gölü ile ilgili yapılacak her çalışma Bakanlığımız ve Burdur Valiliği’nce hassasiyetle takip edilirken, ilçe belediyesi ne yazık ki üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Göl çevresinde çarpık yapılaşmaya göz yuman ve çevre kirliliğine karşı tedbirleri almayan sorumlularla alâkalı Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişler aracılığıyla tesbite yönelik çalışmalar mahallinde devam etmektedir. Bu konuda ihmali bulunanlar hakkında gerekli adlî ve idarî takibatın başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır.”

Etiketler: Salda Gölü, koruma
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