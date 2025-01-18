Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında yapı mâlikleri veya kanunî temsilcilerin müracaatıyla lisanslandırılmış firmalar aracılığıyla kentte riskli yapı tespiti araştırması gerçekleştirdi.

Samsun’da 2 bin 171 bina riskli yapı olarak tespit edildi. Bu binaların 4 bin 742’si konut ve 1304’ü de iş yeri olmak üzere 6 bin 46 bağımsız bölümden oluştuğu belirlendi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çetin, “Riskli yapılarda, yapının taşıyıcı sistemlerindeki yetersizlikler, kolonlardaki deformasyonlar ve zamanla yıpranan yapı malzemeleri, yapısal bütünlüğü zayıflatarak âni göçmelere (çökmelere) yol açabilir. Riskli yapıların belirlenmesi, gelecekte meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını önlemek açısından kritik bir adımdır. “ dedi. Haber Merkezi

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